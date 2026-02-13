L’Inter si allena ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la Juventus, dopo aver affrontato settimane difficili a causa di numerosi infortuni. La squadra cerca di ritrovare la condizione migliore, mentre alcuni giocatori devono ancora recuperare completamente. Intanto, il tecnico analizza le scelte da fare, tenendo conto delle assenze e delle condizioni fisiche dei suoi.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Continua la preparazione in vista del big match contro la Juve. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: continua la preparazione in vista del big match contro la Juve

A pochi giorni dal big match contro la Juventus, l’Inter si prepara con intensità ad affrontare la partita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Inter ad Appiano Gentile; Inter, momento d’oro Dimarco. Chivu lo ha trasformato così, ora domina in Europa; Arriva la Juve: Chivu ritrova Barella e Calhanoglu per il Derby d'Italia; Montella da Appiano Gentile: Chivu ha un'intelligenza fuori misura. Inter-Juve uno spettacolo.

Inter, Chivu potrebbe lanciare dal 1' uno tra Barella e Calhanogli contro la JuventusL’Inter continua la preparazione ad Appiano Gentile in vista del derby d’Italia contro la Juventus, in programma sabato sera a San Siro. La squadra di Cristian Chivu ha lavorato anche ... tuttojuve.com

Arriva la Juve: Chivu ritrova Barella e Calhanoglu per il Derby d'ItaliaI due centrocampisti dell'Inter sono tornati ad allenarsi con i compagni ad Appiano Gentile in vista della sfida contro i bianconeri. Intanto continua il tour di Montella ct della Turchia: ieri visita ... tuttosport.com

#InterJuve Le ultime da Appiano Gentile x.com

L'Inter si allena ad Appiano Gentile per la gara di sabato contro la Juve. Chivu scioglierà domani gli ultimi dubbi legati alla formazione - facebook.com facebook