Appello atleti palestinesi | da Fifa e Cio cartellino rosso a Israele

Il nome è quello di un atleta palestinese, ucciso nel mese di ottobre 2023, e la causa è la violenza crescente nel territorio. A seguito di questa perdita, il suo team e altri sportivi palestinesi hanno lanciato un appello alle organizzazioni internazionali, chiedendo che la FIFA e il CIO intervengano con decisione contro Israele. Sono arrivati a chiedere un cartellino rosso simbolico, come segno di protesta contro le violazioni. Un dettaglio concreto è che, da allora, sono stati uccisi almeno 1.000 sportivi palestinesi, secondo i dati raccolti.

Roma, 13 feb. (askanews) – “Dall’ottobre del 2023 ad oggi gli sportivi uccisi in Palestina sono stati 1.100”. Molti di questi erano giovani atleti tra i 6 e i 20 anni. Distrutte le infrastrutture tra Gaza e Cisgiordania: stadi, campi da calcio, palestre e sedi di club. Agli atleti e alle atlete palestinesi è negato il diritto di allenarsi e gareggiare a casa e all’estero come invece possono fare tutti gli atleti degli altri paesi, a causa di una “politica sistematica di oppressione” e di “apartheid”. Nei giorni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, a denunciarlo e a lanciare un appello per chiedere di tutelare lo sport palestinese sono il presidente del Comitato olimpico palestinese e della Federcalcio palestinese Jibril Rayoub, due atlete come l’ex calciatrice e portavoce della Federcalcio palestinese Dima Said e la nuotatrice olimpica palestinese e membro dell’Olympic council of Asia Valerie Tarazi insieme all’ambasciatrice di Palestina in Italia Mona Abuamara.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

