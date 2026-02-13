Anziano contromano per 5 km in A28 | agente sale sull'auto e la ferma 82enne rischia multa di 8mila euro

Il 27 gennaio scorso, sull’A28 vicino a Portogruaro, un anziano di 82 anni ha percorso circa cinque chilometri contromano, mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri automobilisti. L’uomo, confuso e senza motivo apparente, aveva imboccato la tratta in senso opposto e sembrava deciso a proseguire. Un agente di polizia, notando il veicolo che avanzava senza rispettare le corsie, ha deciso di intervenire. Con grande prontezza, l’agente si è avvicinato all’auto, è salito a bordo e, dopo una breve colluttazione, è riuscito a bloccare il veicolo. La vic

È accaduto il 27 gennaio scorso sull'A28, nei pressi di Portogruaro. Il gesto eroico di agente (che è riuscito a salire sull'auto e a fermarlo) ha evitato guai peggiori. Per l'anziano è prevista una multa molto salata.