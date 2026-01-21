Sorpassi azzardati e strade contromano per sfuggire ai carabinieri | 14enne e 16enne denunciati 8mila euro di multa ai genitori

Due minorenni sono stati denunciati dopo aver tentato di sfuggire ai carabinieri con manovre pericolose, tra cui sorpassi azzardati e strade contromano. L’episodio si è concluso con sanzioni nei confronti dei loro genitori, che dovranno pagare complessivamente 8.000 euro. L’accaduto sottolinea l’importanza di rispettare le norme stradali e di promuovere comportamenti responsabili tra i giovani.

Hanno tentato di tutto per sfuggire ai carabinieri, mettendo a rischio la loro sicurezza e quella degli altri automobilisti. La folle fuga in scooter di un 14enne e un 16enne si è conclusa con la loro denuncia e una multa salatissima per le rispettive famiglie.

