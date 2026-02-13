Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Corallo per la proiezione di Lavoreremo da grandi

Antonio Albanese e Giuseppe Battiston sono arrivati al Cinema Corallo di Genova per incontrare il pubblico prima della proiezione di “Lavoreremo da grandi”, il film che li vede protagonisti e che sarà presentato domenica 15 febbraio alle 20:15.

Il film è prodotto da Carlo degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni, Massimiliano Orfei, Luisa Borrella e Davide Novelli. Una produzione PALOMAR e PIPERFILM e distribuito da PIPERFILM. Tre amici, Beppe, Umberto e Gigi attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Umberto è un musicista fallito, Gigi è stato appena diseredato dalla zia, Beppe fa l’idraulico e si dice non abbia mai avuto una ragazza. Toni, figlio di Umberto, è un ragazzo fin troppo sveglio che entra ed esce dal carcere per piccoli reati. In altre parole la più scombinata delle compagnie nello stridente splendore di un lago.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su antonio albanese

Sabato 14 febbraio alle 18:30, il Cinema Astra di Modena aprirà le porte a un evento speciale.

Ultime notizie su antonio albanese

Argomenti discussi: Lavoreremo da grandi: la notte comica e disperata di Antonio Albanese; Albanese e Battiston al The Space Parco De' Medici prima del film Lavoreremo da grandi; Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al cinema Astra; ANTONIO ALBANESE E GIUSEPPE BATTISTON INCANTANO IL PUBBLICO DI LECCO.

Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Corallo per la proiezione di Lavoreremo da grandiDomenica 15 febbraio alle ore 20:15 presso il Cinema Corallo di Genova (via Innocenzo IV 13r) Antonio Albanese e Giuseppe Battiston incontreranno il pubblico genovese per un saluto prima della proiezi ... genovatoday.it

Lavoreremo da grandi, ultima proiezione con Albanese e Battiston in salaIn esclusiva al Cinema Odeon di La Spezia, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston sono presenti in sala per incontrare gli spettatori domenica 15 febbraio 2026, alle ore 17, in occasione dell'ultima pr ... mentelocale.it

Antonio #Tajani: "Le posizioni di Francesca Albanese nel suo ruolo di relatrice speciale dell’ONU non rispecchiano quelle del governo italiano. I suoi comportamenti, le sue affermazioni e iniziative non sono adeguate all’incarico che ricopre all’interno di un or x.com

Antonio Albanese e Giuseppe Battiston domenica 15 alle ore 17 saranno presenti al Cinema Odeon La Spezia per incontrare gli spettatori in occasione dell’ultima proiezione di “Lavoreremo da Grandi”, il loro ultimo film di grande successo! Una straordinari - facebook.com facebook