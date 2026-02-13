Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Corallo per la proiezione di Lavoreremo da grandi

Da genovatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Albanese e Giuseppe Battiston sono arrivati al Cinema Corallo di Genova per incontrare il pubblico prima della proiezione di “Lavoreremo da grandi”, il film che li vede protagonisti e che sarà presentato domenica 15 febbraio alle 20:15.

Il film è prodotto da Carlo degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni, Massimiliano Orfei, Luisa Borrella e Davide Novelli. Una produzione PALOMAR e PIPERFILM e distribuito da PIPERFILM. Tre amici, Beppe, Umberto e Gigi attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Umberto è un musicista fallito, Gigi è stato appena diseredato dalla zia, Beppe fa l’idraulico e si dice non abbia mai avuto una ragazza. Toni, figlio di Umberto, è un ragazzo fin troppo sveglio che entra ed esce dal carcere per piccoli reati. In altre parole la più scombinata delle compagnie nello stridente splendore di un lago.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su antonio albanese

Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Astra di Modena per “Lavoreremo da grandi”

Sabato 14 febbraio alle 18:30, il Cinema Astra di Modena aprirà le porte a un evento speciale.

Ultime notizie su antonio albanese

Argomenti discussi: Lavoreremo da grandi: la notte comica e disperata di Antonio Albanese; Albanese e Battiston al The Space Parco De' Medici prima del film Lavoreremo da grandi; Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al cinema Astra; ANTONIO ALBANESE E GIUSEPPE BATTISTON INCANTANO IL PUBBLICO DI LECCO.

Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Corallo per la proiezione di Lavoreremo da grandiDomenica 15 febbraio alle ore 20:15 presso il Cinema Corallo di Genova (via Innocenzo IV 13r) Antonio Albanese e Giuseppe Battiston incontreranno il pubblico genovese per un saluto prima della proiezi ... genovatoday.it

antonio albanese e giuseppeLavoreremo da grandi, ultima proiezione con Albanese e Battiston in salaIn esclusiva al Cinema Odeon di La Spezia, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston sono presenti in sala per incontrare gli spettatori domenica 15 febbraio 2026, alle ore 17, in occasione dell'ultima pr ... mentelocale.it