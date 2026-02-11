Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Astra di Modena per Lavoreremo da grandi

Sabato 14 febbraio alle 18:30, il Cinema Astra di Modena aprirà le porte a un evento speciale. Antonio Albanese e Giuseppe Battiston saranno in sala per presentare il film “Lavoreremo da grandi”. I due attori saliranno sul palco prima della proiezione per incontrare il pubblico e raccontare qualche retroscena del film. La serata promette di essere un’occasione unica per gli appassionati di cinema della zona.

Modena, Sabato 14 febbraio alle ore 18:30, il Cinema Astra di Modena ospiterà un evento speciale: Antonio Albanese e Giuseppe Battiston saranno presenti in sala per presentare il film Lavoreremo da grandi.L'incontro rappresenta un'occasione unica per il pubblico di incontrare due tra i più.

Al cinema, dal 5 febbraio, "Lavoreremo da grandi", il nuovo film di Antonio Albanese. Nel cast, anche Giuseppe Battiston. Il video su Amica.it

Antonio Albanese e Giuseppe Battiston presentano “Lavoreremo da grandi”

Questa mattina, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston si sono presentati insieme per parlare del nuovo film “Lavoreremo da grandi”.

