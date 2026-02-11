Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Astra di Modena per Lavoreremo da grandi
Sabato 14 febbraio alle 18:30, il Cinema Astra di Modena aprirà le porte a un evento speciale. Antonio Albanese e Giuseppe Battiston saranno in sala per presentare il film “Lavoreremo da grandi”. I due attori saliranno sul palco prima della proiezione per incontrare il pubblico e raccontare qualche retroscena del film. La serata promette di essere un’occasione unica per gli appassionati di cinema della zona.
Modena, Sabato 14 febbraio alle ore 18:30, il Cinema Astra di Modena ospiterà un evento speciale: Antonio Albanese e Giuseppe Battiston saranno presenti in sala per presentare il film Lavoreremo da grandi.L’incontro rappresenta un’occasione unica per il pubblico di incontrare due tra i più.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su Antonio Albanese
Al cinema, dal 5 febbraio, "Lavoreremo da grandi", il nuovo film di Antonio Albanese. Nel cast, anche Giuseppe Battiston. Il video su Amica.it
Antonio Albanese e Giuseppe Battiston presentano “Lavoreremo da grandi”
Questa mattina, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston si sono presentati insieme per parlare del nuovo film “Lavoreremo da grandi”.
Ultime notizie su Antonio Albanese
Argomenti discussi: Lavoreremo da grandi: la notte comica e disperata di Antonio Albanese; Albanese e Battiston al The Space Parco De' Medici prima del film Lavoreremo da grandi; Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al cinema Astra; ANTONIO ALBANESE E GIUSEPPE BATTISTON INCANTANO IL PUBBLICO DI LECCO.
Lavoreremo da grandi: il film di Antonio Albanese è basato su una storia vera?Lavoreremo da grandi è basato su una storia vera? Scopri se il film di Antonio Albanese nasce da fatti reali o da una riflessione sul lavoro. cinefilos.it
Lavoreremo da grandi, recensione: Antonio Albanese e una commedia tutta in una notteLeggi su Sky TG24 l'articolo Lavoreremo da grandi, recensione: Antonio Albanese e una commedia tutta in una notte ... tg24.sky.it
ANTONIO ALBANESE, REGISTA E PROTAGONISTA DI "LAVOREREMO DA GRANDI", UNA COMMEDIA AMARA E SORPRENDENTE. E' uscito da qualche giorno nelle sale l'ultimo film con #AntonioAlbanese, #LavoreremoDaGrandi che vede il comico lomb - facebook.com facebook
Sul @fattoquotidiano in edicola, la mia recensione di #LavoreremoDaGrandi di Antonio Albanese. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.