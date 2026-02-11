Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Astra di Modena per Lavoreremo da grandi

Sabato 14 febbraio alle 18:30, il Cinema Astra di Modena aprirà le porte a un evento speciale. Antonio Albanese e Giuseppe Battiston saranno in sala per presentare il film “Lavoreremo da grandi”. I due attori saliranno sul palco prima della proiezione per incontrare il pubblico e raccontare qualche retroscena del film. La serata promette di essere un’occasione unica per gli appassionati di cinema della zona.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.