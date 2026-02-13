Anticipo Serie A Pisa-Milan 1-2

Il Milan ha conquistato una vittoria difficile contro il Pisa, finita 2-1, grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti. La partita si è giocata a Pisa, dove i rossoneri hanno sofferto nel primo tempo, ma sono riusciti a trovare il vantaggio nel secondo. Con questa vittoria, il Milan si avvicina a cinque punti dall'Inter in classifica.

22.42 Il Milan fatica ma riesce a vincere 2-1 a Pisa. Rossoneri a 5 punti dall'Inter. Primo tempo bloccato. Nerazzurri pericolosi con Stojilkovic, ma Maignan lo ferma in uscita. Il Milan passa al 39': dalla destra Athekame crossa al centro, Loftus-Cheek, lasciato tutto solo dalla difesa pisana, di testa batte Nicolas. Nella ripresa Pavlovic si procura un rigore, il tiro di Fullkrug scheggia il palo e finisce fuori (59'). Al 71' pari Pisa col destro ravvicinato di Loyola. Ma all'85' un gioiello di Modric regala al Milan il 2-1. Al 91' espulso Rabiot.