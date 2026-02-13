Andrea Pucci, De Martino gela tutti: la notizia è appena arrivata. L’attore e comico non farà più parte del cast di Stasera tutto è possibile, confermando le voci circolate nelle ultime settimane e scatenando sorpresa tra il pubblico. La decisione, spiegano fonti vicine alla produzione, deriva da divergenze creative con gli autori, che hanno preferito puntare su altri volti. Questa scelta segna un cambio di rotta per il programma di Rai2, che negli ultimi anni ha visto Pucci protagonista di numerosi sketch e imitazioni.

L’assenza di Andrea Pucci dal cast della nuova stagione di Stasera tutto è possibile segna una svolta per il popolare format di Rai2. Il comico milanese, noto per la sua verve e le partecipazioni televisive costanti, non sarà presente tra gli ospiti delle registrazioni attualmente in corso, condotte da Stefano De Martino. La notizia ha subito alimentato speculazioni e indiscrezioni, legando la questione al prossimo Festival di Sanremo 2026, ma la motivazione ufficiale è diversa e riguarda strettamente i rapporti contrattuali. Pucci, infatti, è legato da un contratto di esclusiva con Mediaset, che limita la sua partecipazione a programmi di altre reti, anche in qualità di ospite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Andrea Pucci, De Martino gela tutti: la notizia è appena arrivata

Approfondimenti su andrea pucci

Nicolò De Vitiis, noto conduttore delle Iene, è in pensiero per il suo cane Dotto, che sta male.

Ultime notizie su andrea pucci

Argomenti discussi: Sanremo, Carlo Conti scarta De Martino: Al mio posto qualcuno con esperienza; Sanremo, Carlo Conti ‘cancella’ De Martino: la frase (gelida) su chi lo sostituirà al Festival; A Realpolitik ?l'intervista a Giuseppe Conte e il commento di Sabina Guzzanti sulla polemica Andrea Pucci. I temi e gli ospiti di oggi; Chi è Martina Miliddi, la ballerina (ex Amici) diventata la nuova spalla di Stefano De Martino ad Affari Tuoi.

Andrea Pucci escluso da Stasera tutto è possibile: Ma la questione Sanremo non c'entraIl comico milanese dovrebbe poi continuare la sua esperienza a Mediaset nonostante le voci di un suo allontamento ... affaritaliani.it

Tutte le frasi di Andrea Pucci al centro dello scandaloIl comico, travolto dalle critiche, ha rinunciato a partecipare a Sanremo. Ma quali sono le dichiarazioni che hanno acceso le polemiche? today.it

Cara Giorgia, scrivo a te direttamente. Giorni fa, per difendere il comico Andrea Pucci – l’invitato a Sanremo scappato dopo le accuse di sessismo e simpatie fasciste – hai deciso di bastonare un vignettista. Ma guarda un po’: di tutti i vignettisti che ci sono in Ita - facebook.com facebook

Carlo Conti commenta da Fiorello la scelta di chiamare Andrea Pucci a #Sanremo2026 “Non pensavamo di creare un affare di Stato. La mia scelta era per un artista che riempie i teatri. Non vado a chiedere cosa pensi e cosa fai nella vita, non vado a vedere i x.com