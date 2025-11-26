Amici 25 il nuovo allievo Lorenzo ha sfiorato la vittoria a X Factor 2024
La classe di Amici 25 si arricchisce di un altro cantante che arriva da X Factor. Si tratta del giovanissimo Lorenzo Salvetti, voluto nel talent di Canale 5 da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini e ammesso nella scuola all’unanimità da tutti i professori. Lorenzo arriva dalla finale di X Factor 2024. Un anno fa, di questi tempi, un 17enne Lorenzo – scelto da Achille Lauro – era protagonista di una vincente cavalcata ai Live Show di X Factor, che l’ha visto arrivare fino alla finale in Piazza del Plebiscito a Napoli; si è classificato al quarto posto. Il talent di Sky è stata la prima vetrina per far sentire la sua musica e le sue canzoni dal sound indie pop, che ora passano per la scuola di Amici, dove è a tutti gli effetti un nuovo allievo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
