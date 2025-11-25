Ha ottenuto il 5,1% alle regionali in Veneto e due seggi che "potevano essere tre se non fosse stato per Marco Rizzo". Scopriamo meglio chi è Si chiama Riccardo Szumski ed la sorpresa delle elezioni regionali in Veneto. Il medico "no-vax" ha raggiunto il 5,1% con la sua lista "Resistere Venet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Riccardo Szumski, medico "no-vax" che ha conquistato 2 seggi in Veneto: radiato per posizioni su vaccino Covid, ex sindaco Santa Lucia di Piave