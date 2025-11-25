Chi è Riccardo Szumski medico no-vax che ha conquistato 2 seggi in Veneto | radiato per posizioni su vaccino Covid ex sindaco Santa Lucia di Piave
Ha ottenuto il 5,1% alle regionali in Veneto e due seggi che "potevano essere tre se non fosse stato per Marco Rizzo". Scopriamo meglio chi è Si chiama Riccardo Szumski ed la sorpresa delle elezioni regionali in Veneto. Il medico "no-vax" ha raggiunto il 5,1% con la sua lista "Resistere Venet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Complimenti al mio amico e medico Riccardo Szumski, nuovo consigliere della Regione Veneto. Riccardo, stimato da tutti per aver aiutato migliaia di persone durante l’emergenza, ha saputo unire e compattare i cittadini veneti ottenendo, con la lista, circa - facebook.com Vai su Facebook
? Regionali #Veneto, entra in consiglio regionale la lista antisistema e "no-vax" Resistenza Veneto, guidata da Riccardo #Szumski, ex sindaco di Santa Lucia di Piave e medico radiato dall'ordine dei medici. Ottiene il 5% regionale (oltre il 10% nel trevigiano Vai su X
Szumski oltre il 5%, il boom del medico idolo dei no vax in Veneto: "Una risposta all'astensionismo" - In Veneto ha sicuramente vinto il centrodestra di Alberto Stefani, trainato dalle oltre 200mila preferenze di Luca Zaia. Riporta affaritaliani.it
Szumski, la rivelazione: «In Consiglio ascolterò le proposte di tutti» - Che lo sbarramento del 3% lo si superasse era nell'aria, ma di sfiorare il 6% per Riccardo Szumski, medico di Santa Lucia di Piave, candidato ... Si legge su ilgazzettino.it
Riccardo Szumski entra in Consiglio: chi è il medico no-vax che ha fatto incetta di voti in Veneto - Un passato leghista, l’ex sindaco di Santa Lucia di Piave, fu radiato dall’ordine durante la pandemia. Come scrive msn.com