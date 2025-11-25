Chi è Riccardo Szumski medico no-vax che ha conquistato 2 seggi in Veneto | radiato per posizioni su vaccino Covid ex sindaco Santa Lucia di Piave

Ha ottenuto il 5,1% alle regionali in Veneto e due seggi che "potevano essere tre se non fosse stato per Marco Rizzo". Scopriamo meglio chi è Si chiama Riccardo Szumski ed la sorpresa delle elezioni regionali in Veneto. Il medico "no-vax" ha raggiunto il 5,1% con la sua lista "Resistere Venet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

chi 232 riccardo szumski medico no vax che ha conquistato 2 seggi in veneto radiato per posizioni su vaccino covid ex sindaco santa lucia di piave

