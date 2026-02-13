Amazon ancora un anno record | i tre prodotti più ordinati dai padovani

Da padovaoggi.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon, ancora un anno record a Padova: i tre prodotti più ordinati dai clienti locali sono smartphone, prodotti per la casa e abbigliamento, confermando la tendenza di acquisti sempre più rapidi e diversificati.

A parte i dati che confermano la leadership di Amazon, importante capire che cosa ordinano i clienti. Particolarmente interessante il dato riguardante la nostra provincia Ancora numeri record per il colosso Amazon. A livello europeo, i clienti hanno effettuato oltre 65 milioni di ordini di prodotti per tutti i giorni con consegna in giornata, per un totale di oltre 129 milioni di prodotti. A parte i dati che confermano la leadership di Amazon, importante capire che cosa ordinano i clienti. Particolarmente interessante il dato riguardante la nostra provincia. Nel padovano i tre prodotti più ordinati e venduti lo scorso anno sono stati il caffè solubile in bustine, il cotone morbido per la pulizia dei bambini e la carta igienica.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su amazon anno

Detersivi per piatti e lucidalabbra: ecco gli acquisti Amazon più ordinati a Lecco

Lecco si conferma città di acquisti veloci, soprattutto quando si tratta di detersivi per piatti e lucidalabbra.

I prodotti più venduti del Black Friday Amazon finora: queste le offerte più popolari

Ultime notizie su amazon anno

Argomenti discussi: Amazon Stock Fell 2% Last Week. Here’s Where Shares Could Head in 2026; Amazon ancora nel mirino della Procura di Milano: nuova indagine per evasione fiscale; Amazon, ancora un’indagine per evasione fiscale: perquisiti gli uffici milanesi; La corsa all’IA sta innervosendo gli investitori? Il caso Amazon.