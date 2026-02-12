Lecco si conferma città di acquisti veloci, soprattutto quando si tratta di detersivi per piatti e lucidalabbra. Gli abitanti ordinano su Amazon e vogliono ricevere tutto in 24 ore. La corsa ai prodotti per la casa non si ferma, anche quando si tratta di piccoli acquisti di consumo quotidiano.

Lecco, 12 febbraio 2026 – Lecchesi maniaci dei piatti puliti. Subito, in fretta, entro 24 ore. Non computer, telefonini, elettrodomestici apparecchi elettronici a basso prezzo. E nemmeno libri, oppure vestiti o accessori per la casa. I prodotti più acquistati su Amazon dai lecchesi clienti Prime, con consegne rapide nel giro di un giorno, sono i detersivi per il lavaggio dei piatti a mano, non in lavatrice. Poi ci sono i lucidalabbra. E dopo ancora i profumatori spray per gli ambienti. A stilare la classifica dei prodotti più ordinati dai clienti Prime città per città è Amazon stessa. A Lecco i prodotti più ordinati nel 2025 sono stati appunto detersivi per piatti, lucidalabbra e profumatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Detersivi per piatti e lucidalabbra: ecco gli acquisti Amazon più ordinati a Lecco

Negli ultimi tempi, i prezzi su Amazon sono aumentati, riflettendo cambiamenti nel mercato e nelle politiche dell'azienda.

Oggi è l'ultimo giorno per restituire gli acquisti fatti su Amazon tra novembre e dicembre.

