Imprese e università in rete per combattere lo spreco alimentare confronto alla Parthenope

Nel mondo si sprecano circa 1 miliardo di tonnellate di cibo all’anno, cioè 132 kg a persona. I rifiuti alimentari rappresentano il 19% del cibo a disposizione dei consumatori, in aggiunta al 13% di cui è responsabile la catena di distribuzione, prima di arrivare alla vendita al dettaglio. Questi dati sono stati analizzati nel corso del dibattito ‘FoodXImpact’, tappa italiana del progetto europeo Food Chase che mira a raggiungere una sostenibilità alimentare, riducendo gli sprechi in tutte le fasi della filiera alimentare. Il progetto, nato nel 2024 con il coordinamento di Cosvitec, coinvolge Italia, Portogallo, Svizzera, Grecia, Cipro, Romania e Turchia ed è inserito nel programma Erasmus+ Alliance for Innovation. 🔗 Leggi su Ildenaro.it