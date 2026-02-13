Venerdì 13 febbraio, nel 2009, a Roma un uomo di 45 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in via del Corso, probabilmente a causa di un malore improvviso mentre dormiva. La porta era aperta e sul pavimento c’erano evidenti tracce di sangue, segno di una colluttazione precedente. Un dettaglio che ha sorpreso gli investigatori è stato il telefono lasciato ancora acceso sul tavolo, con alcune chiamate perse.

Venerdì 13 febbraio è il 44° giorno del calendario gregoriano. Mancano 321 giorni alla fine dell'anno. 1960 - Test nucleari: la Francia testa la sua prima bomba atomica nel Sahara, avviando una serie di 17 esperimenti nel deserto africano conclusasi il 16 febbraio 1966 1990 - Riunificazione tedesca: alla Conferenza Cieli Aperti di Ottawa viene raggiunto un accordo per un piano in due fasi di riunificazione della Germania 1997 - Lavori di riparazione e di taratura del Telescopio spaziale Hubble vengono iniziati dagli astronauti dello Space Shuttle Discovery 2000 - Viene pubblicata l'ultima striscia del fumetto Peanuts a seguito della morte dell'autore Charles M.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il 13 febbraio, nell’almanacco di oggi, si ricorda che il celebre attore italiano Marco Bellocchio compie 84 anni, mentre il santo del giorno è Sant Riccardo di Avila.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Venerdì 13 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Venerdì 13 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Venerdì 13 febbraio - oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; 7 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanacco.

Venerdì 13 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 13 febbraio è il 44º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e profondo, con una forte inclinazione artistica e una naturale capacità di esprimere emozioni complesse. È una ... trevisotoday.it

Oroscopo del 13 febbraio 2026, le previsioni di Paolo TedescoScopri le previsioni di Paolo Tedesco per venerdì 13 febbraio 2026 e come le stelle influenzeranno la tua giornata. cronachedellacampania.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Venerdì 13 febbraio Il Sole sorge alle 07:26 e tramonta alle 17:51. Il culmine è alle 12:39. Durata del giorno dieci ore e venticinque minuti. La Luna sorge alle 14:20 con azimut - facebook.com facebook