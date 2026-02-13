Almanacco del 13 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 13 febbraio, nell’almanacco di oggi, si ricorda che il celebre attore italiano Marco Bellocchio compie 84 anni, mentre il santo del giorno è Sant Riccardo di Avila. In questa data, nel 1959, un incendio divampò nel centro storico di Venezia a causa di un cortocircuito che danneggiò gravemente alcuni edifici antichi. Un dettaglio che rende questa giornata unica sono le parole di un testimone che, raccontando l’accaduto, ha ricordato di aver visto le fiamme salire rapide tra le calli strette.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi venerdì 13 febbraio, 44° giorno del calendario gregoriano. Mancano 321 giorni alla fine dell'anno. Proverbio di febbraio: "La neve di febbraio è come lo strutto di Carnevale". 1960 – Test nucleari: la Francia testa la sua prima bomba atomica nel Sahara, avviando una serie di 17 esperimenti nel deserto africano conclusasi il 16 febbraio 1966; 1990 – Riunificazione tedesca: alla Conferenza Cieli Aperti di Ottawa viene raggiunto un accordo per un piano in due fasi di riunificazione della Germania 1997 – Lavori di riparazione e di taratura del Telescopio spaziale Hubble vengono iniziati dagli astronauti dello Space Shuttle Discovery.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Venerdì 13 febbraio, un giorno come tanti, ma con il suo fascino particolare.

L'Almanacco del 13 gennaio offre una panoramica degli eventi più significativi che hanno caratterizzato questa data nel corso della storia.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Almanacco | Venerdì 13 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Venerdì 13 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Venerdì 13 febbraio - oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Martedì 10 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Venerdì 13 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 13 febbraio è il 44º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e profondo, con una forte inclinazione artistica e una naturale capacità di esprimere emozioni complesse. È una ... trevisotoday.it

Il 12 Febbraio del 1997 David Bowie ottiene la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. La stella è collocata all'altezza dell’Hollywood Galaxy Theatre. #AlmanaccoMercury - facebook.com facebook