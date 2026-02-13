A San Valentino arriva la tempesta Oriana con piogge e vento sull'Italia | le previsioni meteo del weekend

A Roma, dove i monumenti storici si sono già bagnati sotto una pioggia incessante, arriva la tempesta Oriana, che nel fine settimana di San Valentino porterà forti venti e abbondanti piogge su tutta Italia. La perturbazione, causata da una vasta area di bassa pressione proveniente dal Nord Africa, si sta intensificando nel nostro paese, con raffiche di vento che hanno già raggiunto i 90 chilometri orari sulla costa ligure.

Il weekend di San Valentino sarà all'insegna del maltempo. Sabato 14 febbraio arriva sull'Italia la tempesta Oriana con piogge diffuse e venti fino a 90 chilometri orari. Domenica 15 tempo instabile al Centro-Sud, atteso calo delle temperature.🔗 Leggi su Fanpage.it Meteo instabile sull’Italia: piogge, vento e poi il ribaltone di San Valentino Il meteo in Italia resta instabile. Meteo weekend, arriva il ciclone di San Valentino: ecco piogge intense e vento di burrasca Il fine settimana di San Valentino porta brutte sorprese in Sicilia. Contenuti correlati Argomenti discussi: Maltempo sull'Italia: piogge continue e possibile neve a bassa quota dopo il 14 febbraio; Per San Valentino arriva la limited edition F.lli Orsero dedicata ai mirtilli; Il selfie con più like vince: per San Valentino arriva OsimoLove; A Piacenza arriva il ciclone di San Valentino: pioggia e temperature in calo, ma da domenica 15 migliora. Maltempo senza fine, arriva il ciclone di San Valentino. Giornata degli innamorati sotto la pioggia. Torna anche la neve, ecco doveBel tempo invece domenica 15. Poi, dal 20 febbraio, dovrebbe arrivare l’attesa svolta meteorologica. Di cosa si tratta, le previsioni meteo ... lanazione.it Arriva il vortice di San Valentino: non è amore ma maltempo. Ecco dove e quandoPrevisioni meteo Lombardia, una nuova fase instabile è attesa nel weekend degli innamorati. Dopo una breve pausa in arrivo altri giorni di cielo grigio e pioggia ... ilgiorno.it In Bonne Vallée, San Valentino vuol dire… baci! - facebook.com facebook Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com