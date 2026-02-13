Allerta meteo arancione scuole chiuse in Campania | ecco dove

Da ilmattino.it 13 feb 2026

La protezione civile della Campania ha dichiarato un’allerta arancione a causa delle forti piogge previste, che hanno portato alla chiusura di molte scuole. La decisione interessa principalmente le aree più colpite dal maltempo, come Napoli e Salerno, dove si sono registrati allagamenti di strade e difficoltà di traffico.

La protezione civile della Regione Campania ha dichiarato allerta meteo di colore arancione. Per questo domani, sabato 14 febbraio, molte scuole resteranno chiuse in alcune. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

