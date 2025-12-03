Palinsesti Mediaset festività 2025 2026
Tra concerti e grandi classici, Mediaset ha definito i palinsesti delle festività 20252026. Ecco cosa andrà in onda nelle sere di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 durante il periodo natalizio. Canale 5 tra concerti e ‘turcate’. Su Canale 5 tornano, come ogni dicembre, i concerti: la sera della vigilia (mercoledì 24 dicembre) il Concerto di Natale con il Volo, a Natale (giovedì 25 dicembre) il Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci, che sei giorni più tardi (mercoledì 31 dicembre) bisserà con Capodanno in Musica, il concertone di fine anno con cui Canale 5 dà il benvenuto al 2026 (con ogni probabilità da Bari). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
