Alberi pericolanti vicino all' asilo | Nessuno interviene siamo all' abbandono totale

Alberi pericolanti vicino all'asilo a Caserta sollevano preoccupazioni. L’ex consigliere Donato Aspromonte segnala un evidente stato di abbandono, evidenziando i danni causati dall’ultima ondata di vento nella frazione Vaccheria. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei residenti e dei bambini dell’asilo. Restano aperte le questioni sulla gestione e la prevenzione di eventuali rischi futuri.

“Dispiace dirlo ma siamo all’abbandono totale”. E’ l’amaro commento dell’ex consigliere comunale Donato Aspromonte che interviene sui danni provocati dalla forte ondata di vento che ha sferzato Caserta negli ultimi giorni, in particolare la frazione Vaccheria.Nella sua segnalazione Aspromonte.🔗 Leggi su Casertanews.it

