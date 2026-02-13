Albergo Deutsche Bank Fumagalli | Il metodo è sostanza Evitata in extremis la figuraccia

Il sindaco di Milano, Fumagalli, ha annunciato ieri in commissione che il progetto del nuovo albergo Deutsche Bank, previsto nella ex-sede della BPL in centro, è stato svelato solo all’ultimo momento per evitare una figuraccia istituzionale, presentandolo prima alla stampa che al consiglio comunale.

Il candidato sindaco di Orizzonte denuncia lo stile della giunta: "Solito cambio di passo: provvedimenti all'ultimo minuto, carte nascoste, discussioni fastidiose perdite di tempo. Domande irritanti, risposte sprezzanti. Variante PGT, Bione, hotel: fuochi d'artificio finali" Ieri in commissione, evitando in extremis la figuraccia istituzionale di presentarlo prima alla stampa che al consiglio comunale, è stato reso noto il progetto del nuovo albergo in centro, nella ex-sede della BPL. È da tempo ormai evidente come questo sia il metodo, lo stile del "cambio di passo". Variante del PGT, progetto del Bione, albergo alla Deutsche, appunto, per ricordare solo i più recenti, non certo, purtroppo, gli ultimi.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

