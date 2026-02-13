Alba Parietti colpita da un lutto | Non posso pensare che non ci sei più

Alba Parietti piange la perdita di una persona cara. La showgirl ha ricevuto un messaggio improvviso nelle prime ore del mattino, che le ha spezzato la giornata. La notizia ha colpito profondamente, lasciandola senza parole. Un dolore che si legge negli occhi e che ha condiviso sui social, dove si è lasciata andare a un messaggio di tristezza. La sua voce si spezza: “Non posso pensare che non ci sei più”, scrive, mentre un dettaglio personale sottolinea quanto questa perdita sia stata improvvisa e dolorosa.

Un messaggio arrivato all’improvviso, nelle prime ore del mattino, ha spezzato la routine dei social e trasformato uno spazio di condivisione in un luogo di dolore. A scriverlo è stata Alba Parietti, che con parole intime e profondamente toccanti ha annunciato di aver perso una persona a lei carissima. Nessun preavviso, nessun segnale che potesse far presagire un lutto così improvviso: solo una frase, intensa e diretta, capace di far comprendere fin da subito la portata della sofferenza. Le strazianti parole sono arrivate sull’account social della conduttrice, che ha appreso la notizia questa mattina.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su alba parietti

Ultime notizie su alba parietti

Alba Parietti travolta da due ragazzi mentre sciava: il raccontoDurante una giornata di relax a Courmayeur, Alba Parietti è stata vittima di un incidente sulle piste da sci che ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi fan. La conduttrice televisiva, attrice e ... 105.net

Giuseppe Giofrè, ballerino di Jennifer Lopez e Taylor Swift, sarà inviato da Sanremo per la #VitaInDiretta di Alberto Matano. Nel cast degli inviati anche Barbara Foria, Alba Parietti, Raffaella Longobardi, Luca Tommassini e Barbara Di Palma. #Sanremo2026 x.com

Volto iconico della televisione italiana, Alba Parietti è da oltre trent’anni una protagonista costante del piccolo schermo - facebook.com facebook