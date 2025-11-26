Al Teatro Peroni Novecento – La leggenda del pianista sull’oceano

Dopo il successo registrato lo scorso 15 novembre con il debutto della rassegna Evoluzioni al Teatro Peroni e il tutto esaurito per lo spettacolo Rapsodia d’Amore di e con Corinna Grandi e Sergio Sgrilli, il Comune di San Martino Buon Albergo e Ippogrifo Produzioni si preparano al secondo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

