V2P identificare le mutazioni genetiche grazie a modelli avanzati di machine learning

Un nuovo strumento di intelligenza artificiale e’ in grado di i dentificare non solo le mutazioni genetiche potenzialmente patogene, ma anche di prevedere il tipo di malattia che tali varianti possono provocare. Il metodo, denominato V2P (Variant to Phenotype), e’ stato sviluppato da un team dell’ Icahn School of Medicine at Mount Sinai e descritto in uno studio pubblicato su Nature Communications, con l’obiettivo di accelerare la diagnostica genetica e supportare lo sviluppo di terapie per malattie rare e complesse. Gli strumenti oggi utilizzati in genetica clinica consentono di stimare se una mutazione sia dannosa, ma non permettono di stabilire quale patologia possa derivarne. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

