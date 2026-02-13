Aggiornamenti live di android google prepara un aspetto più curato

Google sta lavorando a un nuovo aspetto più curato per le Live Updates su Android 16, come mostrano le ultime prove eseguite nella versione canary, che introduce cambiamenti visivi più moderni e dettagliati rispetto alle versioni precedenti.

Questo testo esamina in modo sintetico le modifiche visive introdotte da Google per le Live Updates su Android 16, con attenzione alle prove eseguite nel canary build. Le Live Updates rappresentano una categoria avanzata di notifiche che mostrano l’andamento in tempo reale tramite una barra di avanzamento orizzontale integrata in una finestra flottante. TL;DR Google sta distribuendo piccoli aggiornamenti visivi per le Live Updates su Android.. Con l’ultima build canary, si osserva una barra di avanzamento leggermente più ampia.. L’aggiornamento introduce un pulsante più evidente per interagire con le Live Updates. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

