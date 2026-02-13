Affari Tuoi - Speciale San Valentino anticipazioni stasera | la coppia protagonista gli ospiti il montepremi speciale e la vincita

Giulia e Marco partecipano a una puntata speciale di Affari Tuoi per San Valentino, dopo aver vinto il montepremi più alto della stagione. La coppia, che si conosce da cinque anni, si sfida tra emozioni e offerte del Dottore, con l’obiettivo di portare a casa un premio che potrebbe trasformare la loro vita. La puntata, condotta da Stefano De Martino, va in onda questa sera su Rai 1 e vede anche la presenza di ospiti a sorpresa.

Giulia e Marco si mettono in gioco nella serata più romantica dell'anno tra emozioni, offerte del Dottore e un montepremi che potrebbe cambiare il loro futuro insieme: alla conduzione Stefano De Martino Stasera, venerdì 13 febbraio 2026, va in onda su Rai 1 una puntata speciale di Affari Tuoi. Stasera, il programma Affari Tuoi su Rai 1 si trasforma in uno speciale di San Valentino, dopo che Stefano De Martino ha annunciato la presenza di ospiti famosi e sorprese romantiche. Lo speciale di Affari Tuoi per San Valentino trasforma il programma in un evento a tema matrimonio, con ospiti vip e sorprese musicali.