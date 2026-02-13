Affari Tuoi Speciale - Nella buona e nella cattiva sorte ospiti le coppie Caressa-Parodi e Matri-Nargi

Stefano De Martino conduce questa sera Affari Tuoi Speciale - Nella buona e nella cattiva sorte, dedicato alla festa degli innamorati, con le coppie Caressa-Parodi e Matri-Nargi che si sfideranno tra giochi e sorprese, mentre tra gli ospiti spiccano personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Venerdì 13 febbraio, in diretta dalle 20.35 su Rai 1 e RaiPlay, l’appuntamento con la fortuna, alla vigilia di San Valentino, si trasforma per una serata evento intitolata Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. Stefano De Martino condurrà questa puntata speciale prodotta con Endemol Shine Italy, trasformando il Teatro delle Vittorie in un palcoscenico dedicato all'amore. Con una scenografia interamente a tema, il gioco dei pacchi celebrerà il sentimento attraverso una partita che vedrà protagonisti coppie e storie emozionanti, il tutto accompagnato dalla presenza di numerosi ospiti vip. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Affari Tuoi Speciale - Nella buona e nella cattiva sorte, ospiti le coppie Caressa-Parodi e Matri-Nargi Approfondimenti su affari tuoi Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, gli ospiti dello speciale in prima serata per San Valentino Venerdì sera su Rai1 va in onda uno speciale di Affari Tuoi dedicato a San Valentino. Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte: le anticipazioni e gli ospiti Stanislao, il conduttore di “Affari Tuoi”, annuncia che questa sera lo show si trasforma in uno speciale dedicato a San Valentino, con ospiti a sorpresa e giochi dedicati alle coppie. Ultime notizie su affari tuoi Argomenti discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte, gli ospiti dello speciale in prima serata per San Valentino; 'Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte', stasera 13 febbraio: la puntata a tema; Arriva in tv lo speciale di Affari Tuoi per gli innamorati condotto da Stefano de Martino. ‘Nella buona e nella cattiva sorte’, stasera la puntata speciale di ‘Affari Tuoi’ROMA – Serata speciale per ‘Affari Tuoi’ alla vigilia di San Valentino. Questa sera, in diretta dalle 20.35 su Rai 1, andrà in onda ‘Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte’, una puntata speci ... dire.it Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte: cosa vedremo nello speciale di stasera?Affari Tuoi dedica una puntata speciale a una coppia di futuri sposi, tra ospiti e musica dal vivo, venerdì 13 febbraio in prima serata. serial.everyeye.it Questa sera puntata speciale di Affari Tuoi in prima serata. Siete tutti invitati a questo splendido matrimonio #affarituoi #stefanodemartino #herbertballerina #fblifestyle - facebook.com facebook #AffariTuoi ‘convola a nozze’: tutti gli ospiti dello speciale di stasera In diretta dalle 20.35 su Rai 1 Affari Tuoi - Nella Buona e nella Cattiva Sorte. A giocare è una coppia prossima al matrimonio x.com