Affari tuoi Ilenia fregata? De Martino fulmina il presidente | cala il gelo

Da liberoquotidiano.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino si infuria durante la puntata di

"Vi prego fate finire sta puntata odiosissima". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si ribellano alla concorrente di giovedì sera, Ilenia dalla Puglia, accompagnata in studio dal padre Sabino.    Il finale, alla Regione Fortunata, è sfortunato: papà e figlia tornano infatti a casa a manu vuote. "Dopo tre ore di discorsi alla fine non hanno vinto. Ma che è ahahah? Bahhh", "Un minuto di silenzio per il povero Sabino: avrebbe dovuto giocare lui e non sua figlia", "Comunque lei antipatichella ", "Vedi cosa succede quando guardi schifato €33. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

affari tuoi ilenia fregata de martino fulmina il presidente cala il gelo

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Ilenia fregata? De Martino fulmina il presidente: cala il gelo

Affari tuoi, De Martino ferma Herbert Ballerina: "Ricordatelo", cala il gelo

Durante l'ultima puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino ha interrotto Herbert Ballerina, chiedendogli di ricordare alcune parole.

Affari Tuoi, "fermo": De Martino-Herbert Ballerina, incidente sfiorato. E in studio cala il gelo

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Affari tuoi, Ilenia fregata? De Martino fulmina il presidente: cala il gelo; Amadeus, Lucio Presta estremo: Stupidità e soldi, paga un prezzo altissimo | Libero Quotidiano.it.

Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia la pantofola a Herbert Ballerina. 300mila euro in fumoPartita molto equilibrata, ma anche parecchio sfortunata: l’invenzione di Herbert – le pantoferme – gli si è anche ritorta contro ... dilei.it

affari tuoi ilenia fregataIlenia elogia la fortuna del papà ad Affari Tuoi ma fa di testa sua, De Martino: Ma perché non lo ascolti?Ilenia da Bari è la protagonista della puntata di giovedì 12 febbraio di Affari Tuoi. Con lei il papà, la cui fortuna è nota, ma lei non lo ascolta e perde tutto, tornando a casa a mani vuote. fanpage.it