Affari Tuoi ‘convola a nozze’ | tutti gli ospiti dello speciale di stasera

Stasera, Affari Tuoi ‘convola a nozze’: tutti gli ospiti dello speciale di Rai 1. La scelta di trasmettere il programma in diretta nasce dall’occasione speciale di accompagnare i concorrenti alle loro nozze, in vista di San Valentino. Dalle 20.35, il quiz condotto da Flavio Insinna si trasforma in una serata dedicata ai futuri sposi, che hanno deciso di vivere il momento davanti alle telecamere. È un evento unico nel suo genere, pensato per celebrare l’amore e la fortuna, un modo diverso di festeggiare la festa degli innamorati.

Serata inedita per Rai 1 alla vigilia di San Valentino. Dalle 20.35, per tutta la sera, va in onda Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte, eccezionalmente in diretta per accompagnare i ‘promessi sposi’ alle nozze. Una puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino, all’insegna dell’amore, che vedrà il Teatro delle Vittorie con una scenografia a tema per la festa degli innamorati, con in gioco una coppia di fidanzati prossimi al matrimonio. Saranno loro a giocare, con i pacchisti non più rappresentanti delle regioni d’Italia ma familiari e amici dei concorrenti. Il conduttore accoglierà inoltre in studio alcune coppie del mondo dello spettacolo, come Benedetta Parodi con Fabio Caressa e Federica Nargi con Alessandro Matri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

