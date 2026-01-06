Stasera su Rai 1, Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia condotto da Stefano De Martino propone l’estrazione in diretta dei premi, tra cui il primo da 5 milioni di euro. Ospiti vip e il tradizionale gioco dei pacchi arricchiscono l’evento, che si svolge in occasione dell’Epifania. Un appuntamento televisivo che unisce intrattenimento e attesa per i vincitori delle importanti vincite.

L'Epifania su Rai 1 si accende con Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia condotto da Stefano De Martino: ospiti vip, gioco dei pacchi, estrazioni in diretta e il primo premio da 5 milioni di euro. L'attesa è finita: stasera, martedì 6 gennaio, il tradizionale appuntamento con l'Epifania torna su Rai 1. Stefano De Martino conduce una puntata evento di Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia, l'attesissima serata in cui verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria, con il primo premio dal valore di ben 5 milioni di euro. Una festa in famiglia con gli amici di sempre Per questa serata speciale, De Martino trasforma lo studio nel set di una grande festa, portando con sé la squadra affiatata di Stasera tutto è possibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia: stasera l’estrazione dei 5 milioni con Stefano De Martino e gli ospiti

