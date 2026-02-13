Tony Khan ha annunciato questa notte che l’evento AEW All In tornerà in Europa nel 2026, e si svolgerà nuovamente al Wembley Stadium di Londra, confermando il ritorno in un luogo simbolo per i fan di wrestling.

Una buona notizia per i fan italiani e europei della AEW. La federazione di Tony Khan ha infatti annunciato questa notte il ritorno di All In London in questo 2026, dopo aver saltato l’appuntamento nel 2025 con l’evento che si è tenuto in Texas. Dopo il boom del 2023 con lo stadio tutto esaurito e oltre 70.000 spettatori, l’anno successivo si era registrato un leggero raffreddamento della passione inglese e europea con le presenze ufficiali scese attorno ai 50.000, ma non era stato questo il motivo del mancato svolgimento nel 2025, dovuto più che altro a difficoltà nell’avere a disposizione il Wembley Stadium nel periodo del PPV. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: All In torna in Europa, nel 2026 si svolgerà nuovamente al Wembley Stadium

Dal 16 al 24 gennaio, l'Italia ospiterà l'importante evento dedicato al cinema dell'Europa centro-orientale.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Matteo Messina Denaro torna invisibile sul piccolo schermo: la fiction RAI che divide tra eroi silenziosi e fantasmi del passato; Kyle Fletcher torna TNT Champion, già sconfitto Tommaso Ciampa; Bestya Wrestling: Mercedes Moné torna in Italia l’8 Marzo; Il grande wrestling torna a Napoli il 21 Febbraio con ‘Il ritorno dei gladiatori’.

AEW: Tommaso Ciampa torna nelle indy, nuovo match annunciatoTommaso Ciampa non è solo All Elite: il suo ritorno passa anche dal circuito indipendente. La AAW Wrestling ha annunciato ufficialmente che Ciampa sarà presente a AAW EPIC: The 22 Year Anniversary Eve ... zonawrestling.net

Harry Styles conquista Wembley L’ex One Direction scrive la storia annunciando ben 12 date al Wembley Stadium di Londra per il suo tour “Together, Together”, stabilendo un record assoluto per un artista solista in un unico tour e superando i Coldpla - facebook.com facebook