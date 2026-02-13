Adriano Celentano torna a farsi vedere dopo tanto tempo | Potrei anche peggiorare

Adriano Celentano torna a farsi vedere sui social dopo diversi anni e, in un video pubblicato sul suo profilo, scherza dicendo: “Potrei anche peggiorare”. C’è chi lo aspettava da tempo e chi, invece, non ha mai smesso di sentirlo vicino. Fatto sta che il ritorno social di Adriano Celentano ha riacceso in poche ore l’entusiasmo dei fan.

Da Una carezza in un pugno a Soli, passando per un medley che richiama stagioni irripetibili della musica italiana, il Molleggiato si è riaffacciato con una delle sue frasi taglienti, essenziali, capaci di trasformarsi in slogan nel giro di pochi minuti. "Potrei anche peggiorare. Ma non ve lo garantisco". Parole che sembrano una provocazione, ma anche una carezza ironica al suo pubblico. Il messaggio è comparso sul profilo Celentanoinesistente, uno spazio digitale che nel tempo è diventato una sorta di luogo simbolico per chi continua a seguire l'artista.