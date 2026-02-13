Addio Gaetano Sista volontario con incrollabile spirito di squadra

Gaetano Sista, volontario e volontario con un incrollabile spirito di squadra, è morto improvvisamente ieri sera nella sua abitazione a Caposele, lasciando sgomenta la comunità e l’associazione di cui faceva parte da oltre dieci anni.

La Pubblica Assistenza di Caposele piange la prematura scomparsa di Gaetano Sista: " Molto più di un dipendente e di un volontario: perde una persona speciale, un amico vero e un punto di riferimento insostituibile per tutti noi. Gaetano ha dedicato anni della sua vita al servizio degli altri, mettendo in campo una generosità e un cuore immenso. Era l'uomo del "sempre pronto": sempre disponibile a intervenire, sempre in prima linea, eppure sempre capace di mantenere quella battuta pronta che riusciva a strappare un sorriso anche nei momenti più critici. Il suo impegno e la sua profonda umanità hanno lasciato un solco indelebile nella nostra associazione.