Roberto Fico primo incontro con la giunta a Palazzo Santa Lucia | Lavoreremo con spirito di squadra

Roberto Fico ha incontrato i membri della giunta regionale a Palazzo Santa Lucia, segnando il primo confronto ufficiale con la nuova amministrazione. Durante l'incontro, sono stati discussi i temi principali dell’attività regionale, con l’obiettivo di avviare un percorso di collaborazione e dialogo. La riunione ha rappresentato un passo importante per definire le priorità e promuovere un lavoro di squadra nell’interesse della Campania.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato a palazzo Santa Lucia i componenti della giunta regionale. «Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo.

Regione, Fico vede gli assessori. Il caso Cuomo tiene sempre banco - Barra (Ndc): «Polemiche strumentali su ex sindaco di Portici, al massimo si dovrà rifare il decreto». ilroma.net

Fico, oggi la prima giunta: ma c’è il nodo commissioni - A cominciare da oggi, ore 11, quando la giunta si incontrerà per la prima volta con il ... ilmattino.it

Con decreto firmato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, Laura De Vita è stata nominata nuova segretaria particolare del governatore. - facebook.com facebook

Regione Campania, le reazioni alla nuova giunta varata dal presidente #roberto fico x.com

