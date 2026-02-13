Addio a Dawson di Dawson’s Creek | i sintomi del tumore al colon-retto e come prevenirlo

James Van Der Beek, noto per aver interpretato Dawson in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni a causa di un tumore al colon-retto diagnosticato nel 2023. La sua famiglia ha annunciato la notizia e ha condiviso che l’attore aveva scoperto la malattia durante un controllo di routine. Van Der Beek aveva iniziato a sentire dolori addominali persistenti e affaticamento, che gli avevano spinto a fare degli esami approfonditi.

"La diagnosi precoce è fondamentale: un tumore al colon-retto individuato nelle fasi iniziali ha alte possibilità di guarigione. Anche tra i giovani, controlli periodici e attenzione ai sintomi possono salvare vite". L'intervista a Giovanni Lombardi, direttore della Gastroenterologia dell'ospedale Cardarelli È morto James Van Der Beek, celebre per il ruolo di Dawson in Dawson's Creek. Aveva 48 anni e ha perso la sua battaglia contro un tumore al colon-retto, diagnosticato nel 2023 e reso pubblico nell'autunno 2024. Negli ultimi mesi le sue condizioni erano peggiorate, costringendolo a ridurre la partecipazione a eventi pubblici, come la reunion del cast di Dawson's Creek nel settembre 2025, a cui ha preso parte solo con un videomessaggio.

