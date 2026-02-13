Accusato di 89 stupri su minorenni in una chiavetta Usb il memoriale dell' orrore | Ho soffocato col cuscino mamma e zia

Jacques Leveugle, un ex insegnante francese di 79 anni, è stato accusato di aver commesso 89 stupri su minorenni e di aver scritto un memoriale dettagliato delle sue azioni, trovato in una chiavetta USB. Gli inquirenti hanno scoperto il file durante le indagini e hanno trovato nel suo appartamento un cuscino con cui avrebbe soffocato la mamma e la zia. L’uomo si trova ora in custodia, mentre le autorità proseguono le verifiche sui suoi precedenti e sulle sue possibili vittime.

Un ex insegnante francese di 79 anni, Jacques Leveugle, è stato incriminato per violenze sessuali aggravate e stupri ai danni di 89 minori. Secondo la Procura di Grenoble, i fatti contestati si sarebbero verificati tra il 1967 e il 2022 in numerosi Paesi tra Europa, Africa, Asia e America Latina. Le presunte vittime, adolescenti tra i 13 e i 17 anni all’epoca degli episodi, sarebbero state identificate attraverso materiale informatico sequestrato dagli investigatori. Il memoriale dell'orrore L’indagine è iniziata nel 2022, quando un nipote ha consegnato alla polizia di Vizille una chiavetta Usb contenente scritti attribuiti all’indagato. 🔗 Leggi su Leggo.it

La polizia francese ha arrestato un uomo di 79 anni sospettato di aver molestato 89 bambini.

In Francia si rinnova l’orrore con un nuovo caso di abusi su minori.

