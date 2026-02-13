Il 12 febbraio, i leader dei principali partiti belgi hanno firmato un accordo per formare il nuovo esecutivo della regione di Bruxelles-Capitale, dopo oltre 600 giorni di negoziati e tensioni tra le forze politiche locali.

Il 12 febbraio i partiti belgi hanno trovato un accordo per formare il nuovo esecutivo della regione di Bruxelles-Capitale, mettendo fine a una crisi politica che durava da 613 giorni. La coalizione sinistra-destra sarà formata da sette partiti, sia francofoni sia fiamminghi. Il Belgio, che ha sistemi elettorali proporzionali a tutti i livelli (stato, regioni, comuni), è noto per le interminabili trattative politiche. Ma lo stallo nella regione di Bruxelles-Capitale è stato di una durata senza precedenti, superando i 541 giorni a livello federale nel 2010-2011. In assenza di un esecutivo regionale non era stato possibile adottare misure di bilancio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Accordo per un esecutivo della regione di Bruxelles dopo seicento giorni di crisi

