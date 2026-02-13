Uomo trovato morto sul balcone di casa con segni di coltellate | la moglie chiama i soccorsi e poi sviene

Rientrata nella sua casa di Licciana Nardi (Massa Carrara), una donna di 52 anni ha trovato il marito, un uomo di 55 anni, disteso sul balcone con numerose ferite da arma da taglio e ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma poco dopo si è sentita male e si è svenuta.

Rientrata nella sua casa di Licciana Nardi (Massa Carrara) una donna ha trovato il marito 55enne morto sul balcone. Inutili i soccorsi. Tutte le ipotesi investigative sono aperte: dall'omicidio al gesto volontario.🔗 Leggi su Fanpage.it Uomo trovato cadavere sul balcone: sul corpo i segni delle coltellate, l'sos dato dalla moglie Un uomo di 55 anni è stato trovato morto, in una pozza di sangue, sul balcone della sua casa a Licciana Nardi (Massa Carrara), dopo che la moglie ha chiamato i soccorsi segnalando urla e un possibile episodio violento. Licciana Nardi, trovato morto sul balcone di casa: l’uomo risulta ferito fatalmente con un coltello Licciana Nardi, un uomo di circa 55 anni è stato trovato morto sul suo balcone con una ferita da coltello, probabilmente causata da un episodio di violenza domestica. Contenuti correlati Argomenti discussi: Il cadavere di un uomo è stato trovato su una panchina in un parco; Uomo trovato cadavere sul balcone: sul corpo i segni delle coltellate, l'sos dato dalla moglie; Corpo riverso su una panchina, giovane uomo trovato morto al parco - BresciaToday; Trovato morto sul balcone, tragedia nel borgo: l’allarme dato dalla moglie, l’uomo a terra, il coltello. Giallo in Lunigiana, un uomo di 55 anni trovato morto sul balcone di casaLicciana Nardi – È giallo in Lunigiana. Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita sul balcone della propria abitazione nella zona di Licciana Nardi, in provincia di Massa-Carrara. Sul corpo ... ilsecoloxix.it Uomo trovato cadavere sul balcone: sul corpo i segni delle coltellate, l'sos dato dalla moglieAveva 55 anni. La donna ha chiamato il 112 e ha raccontato di avere trovato il corpo in una pozza di sangue. Cosa sappiamo finora ... today.it + Uomo trovato morto accoltellato: mistero nel piccolo paese in Toscana + x.com + Uomo trovato morto accoltellato: mistero nel piccolo paese in Toscana + - facebook.com facebook