Mentre guidava nel cuore della notte è uscito fuori strada da solo, probabilmente perché alterato da sostanza non note, a bordo di un’autovettura senza assicurazione. E quando i carabinieri sono interventi per aiutarlo contestandogli la mancanza della copertura non ha trovato di meglio da fare che aggredirli a schiaffi e calci: il protagonista è stato infine denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è accaduto nella notte del 23 novembre: l’autovettura guidata dall’uomo, un 43enne residente a Rescaldina, è uscita di strada in via della Concordia per motivi ignoti e senza che altri veicoli fossero coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuori strada con l’auto non assicurata. Calci e pugni ai carabinieri: arrestato