Vodafone fibra offerta con attivazione gratuita e velocità fino a 2,5 Gbps

Vodafone fibra Internet Unlimited è la proposta della rete fissa dell’operatore, ora sotto l’egida di Fasweb (Swisscom), in un mercato sempre più competitivo. Archiviata la fase promozionale legata al Black Friday e ai voucher digitali, l’operatore rosso consolida l’offerta fibra per le festività natalizie puntando su due leve chiave: riduzione delle barriere di ingresso e valorizzazione dell’infrastruttura FTTH (Fiber to the Home). Al centro della proposta c’è Internet Unlimited, ora disponibile a 27,95 euro al mese, con attivazione gratuita per chi sottoscrive online. Un cambio di passo significativo rispetto al passato, che elimina il costo iniziale di 39,90 euro e rende l’offerta più accessibile fin dalla prima bolletta. Pantareinews.com

