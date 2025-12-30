Zes unica Marche e Umbria chiedono un incontro con la vicecommissaria Ue Teresa Ribera

Le regioni Marche e Umbria hanno inviato una lettera alla vicecommissaria dell'UE Teresa Ribera, chiedendo un incontro per discutere la revisione delle rispettive carte aiuti a finalità. L’obiettivo è avviare un confronto preliminare sulle modalità di supporto alle imprese locali, in un quadro di collaborazione istituzionale e rispetto delle normative europee.

ANCONA – I presidenti di Marche e Umbria, Francesco Acquaroli e Stefania Proietti, hanno inviato una lettera all’onorevole Teresa Ribera, vicecommissaria dell’Unione Europea alla Concorrenza, al fine di aprire un confronto preliminare sulla revisione delle rispettive carte aiuti a finalità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

