Segui con noi la sfida tra Juventus Women e Manchester United, valida per la sesta giornata di Women’s Champions League. Girelli scende in campo titolare, mentre Wälti si affianca a Schatzer in mediana. Vivi in tempo reale sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live di questa emozionante partita che promette grande spettacolo.

Juventus Women Manchester United LIVE: Girelli titolare, Wälti insieme a Schatzer

di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l’accesso diretto ai quarti di finale nell’ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 21 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Manchester United 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

