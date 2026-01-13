Bagno a Ripoli adolescenti e anziani scrivono insieme i desideri per il 2026

A Bagno a Ripoli, adolescenti e anziani si sono riuniti per condividere i loro desideri per il 2026. In un momento di riflessione collettiva, desiderano lasciare alle spalle rabbia, odio, delusioni, miseria e violenza, puntando a un futuro più sereno e costruttivo per la comunità.

Bagno a Ripoli, 13 gennaio 2026 - All'anno passato vogliono lasciare rabbia, odio, delusioni, miseria e violenza. Per l'anno appena iniziato invece si augurano di stare in compagnia, fare ciò che piace, essere sempre positivi nella vita e avere tranquillità interiore. Sono i pensieri nati dall'incontro tra gli anziani dell'Atelier Alzheimer al centro Meoste della cooperativa Nomos e i ragazzi adolescenti del centro diurno Le Tinaie della cooperativa Gli Argini. Giovani, con fragilità, e anziani, con una forma di demenza lieve o moderata, hanno partecipato insieme a un progetto speciale che ha visto l'attivazione di un laboratorio nel periodo natalizio, di tre appuntamenti, uno prima di Natale, uno intorno a Capodanno e uno prima dell'Epifania.

