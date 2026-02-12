La Roma potrebbe perdere Wesley in estate, dopo aver ricevuto un’offerta di 50 milioni. L’esterno giallorosso potrebbe lasciare la squadra, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi. La società sta valutando la proposta, ma nulla è ancora deciso. La situazione resta calda e potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Svolta per quel che riguarda il futuro di Wesley: l’esterno della Roma potrebbe partire in estate per una cifra importante. Se la Roma sta disputando fin qui una buonissima stagione, gran parte del merito è da attribuire anche a Wesley Vinicius França Lima. Il laterale brasiliano classe 2003 è una delle pedine più importanti dello scacchiere tattico di Gasperini, che lo impiega sia a destra sia a sinistra con risultati sempre convincenti. Ma adesso dall’Inghilterra arrivano pessime notizie per i tifosi giallorossi. Pellegrini e Wesley (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, Wesley sarebbe finito infatti nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola in vista del prossimo anno: i Citizen avrebbero addirittura intenzione di mettere sul piatto qualcosa come 50 milioni di euro per convincere la Roma a liberarlo in estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Wesley in una big per 50 milioni: Roma all’angolo

Approfondimenti su Roma Wesley

La Roma sta vivendo una giornata di fermento.

Roma riceve 50 milioni di euro destinati allo sviluppo di un supercomputer, parte di un più ampio Piano investimenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Wesley

Argomenti discussi: Roma, gli occhi del Man City su Wesley: pronta un'offerta da 50 milioni di euro; Wesley si racconta: La Roma è passione pura, Cafu il mio modello da seguire; Wesley: A Roma, dentro e fuori dal campo, c’è tutto quello di cui ho bisogno; Wesley: Roma è bellissima, aveva ragione Gerson. Voglio avvicinarmi a Cafu.

Roma, Wesley nel mirino del Manchester City: Guardiola prepara 50 milioni lebombedivlad.it/2026/02/12/rom… x.com

Wesley ha stregato il City. Pronta un'offerta da 50 milioni bit.ly/4rLwcY3 #AsRoma - facebook.com facebook