wec victor martins al debutto con alpine

Victor Martins si appresta a debuttare con Alpine nel Campionato del Mondo Endurance, entrando come ultimo pilota della squadra. Dopo aver corso in FIA F2 e aver conquistato il titolo in FIA F3, il pilota francese si prepara per una nuova sfida nel mondo dei prototipi, portando con sé un’importante esperienza. La sua presenza arricchisce il team e rappresenta un passo significativo nel suo percorso professionale.

Victor Martins è stato nominato come ultimo pilota di Alpine per il prossimo Mondiale Endurance. Il francese si prepara per il debutto nel mondo dei prototipi dopo una breve parentesi in FIA F2 e soprattutto il titolo in FIA F3. Il nativo di Quincy-sous-Sénart prende il posto di Mick Schumacher che nel 2026 sarà impegnato a tempo pieno nella NTT IndyCar Series. Il 24enne è la seconda novità di Alpine dopo l’ingaggio di Antonio Felix Da Costa, portoghese che ha sostituito Paul-Loup Chatin. Confermati invece tutti gli altri: Frédéric Makowiecki e Jules Gounon sono infatti attesi nuovamente in azione per tutte le prove del campionato insieme a Charles Milesi ed a Ferdinand Habsburg. 🔗 Leggi su Oasport.it

