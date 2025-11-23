Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia esce senza punti anche da Busto Arsizio

Perugiatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bartoccini MC Restauri Perugia torna da Busto Arsizio senza portare a casa punti e la situazione in classifica si fa sempre più precaria.Il 3-1 con cui si conclude la sfida in favore dell'Eurotek mette le Black Angels in pratica spalle al muro: la graduatoria della regular season recita 10. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

volley a1 femminile la bartoccini mc restauri perugia esce senza punti anche da busto arsizio

© Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia esce senza punti anche da Busto Arsizio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

volley a1 femminile bartocciniVolley A1 femminile, il coach della Bartoccini MC Restauri Giovi sarà tedoforo a Milano Cortina 2026 - Appuntamento il prossimo 9 dicembre con la tappa perugina che segnerà il passaggio della fiaccola olimpica. Riporta perugiatoday.it

volley a1 femminile bartocciniVolley A1 femminile, la situazione della Bartoccini MC Restauri si complica. Urge una reazione immediata - Diventa fondamentale la prossima trasferta di Busto Arsizio ... perugiatoday.it scrive

volley a1 femminile bartocciniDove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari partite domenica 23 novembre, canali, streaming - L’undicesima giornata di Serie A1 femminile propone una domenica ricca di intrecci tecnici, incroci di classifica e occasioni per misurare le ambizioni ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Volley A1 Femminile Bartoccini