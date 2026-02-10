Ultima apertura speciale a Firenze - visita guidata nella Chiesa di San Felice in piazza con Festival Il Magnifico Off

Questa domenica, l’ultima visita guidata gratuita a Firenze si svolge nella Chiesa di San Felice, in piazza. Dopo tre giorni di eventi e tour, il Festival Il Magnifico chiude il suo programma “Off” con un appuntamento speciale. La chiesa, uno dei luoghi più belli e rappresentativi dell’Oltrarno, apre le sue porte ai visitatori per scoprire la sua storia e i suoi segreti. Un’occasione unica per chi vuole immergersi nell’atmosfera della città e conoscere meglio un angolo suggestivo di Firenze.

