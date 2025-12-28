Etna in attività | violente esplosioni dal Cratere di Nord-Est

L’Etna è attualmente in attività, con violente esplosioni dal Cratere di Nord-Est. Le condizioni meteorologiche sono migliorate, offrendo un’opportunità di osservazione più chiara dell’area eruttiva. Per monitorare in modo più preciso l’evento e ricevere aggiornamenti puntuali, è consigliabile abbonarsi a DayItalianews, che fornisce informazioni affidabili sulla situazione in tempo reale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Migliora la visibilità sull’area eruttiva. Le condizioni meteorologiche sull’Etna sono nettamente migliorate, consentendo finalmente una osservazione completa dell’area interessata dall’eruzione. A renderlo noto è l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), attraverso l’Osservatorio Etneo di Catania. Esplosioni intense e lancio di materiale piroclastico. Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 dicembre, alle 18:48, è stata registrata una sequenza di esplosioni particolarmente violente dal Cratere di Nord-Est. Gli eventi hanno provocato il lancio di materiale piroclastico di grandi dimensioni, che si è disperso su tutto il cono e anche oltre la sua base. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Etna in attività: violente esplosioni dal Cratere di Nord-Est Leggi anche: Nuova evoluzione dell'eruzione dell'Etna: intense esplosioni dal cratere di Nord Est Leggi anche: Etna, intensa attività stromboliana dal cratere Nord-Est: voli regolari all'aeroporto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'Etna si risveglia, una nube oscura il cielo: fontane di lava fino a 400 metri dal cratere Nord-Est Etna in intensa attività: fontane di lava fino a 200 metri, nuova bocca eruttiva e colata lavica verso la Valle del Bove. Monitoraggio INGV. #Etna #AttivitàEruttiva #INGV #Vulcano #ValleDelBove - facebook.com facebook Etna, attività dal cratere di Nord-Est: la situazione in aeroporto dlvr.it/TQ1Mn7 #Catania #Sicilia #LiveSicilia x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.