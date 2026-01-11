Scontro sui mercatini nelle aree pedonali | Si rubano spazi ai cittadini

Il Comune di Napoli ha annunciato attraverso un avviso pubblico la possibilità di istituire mercatini privati nelle aree pedonali della città. Questa iniziativa ha suscitato dibattiti tra cittadini e amministrazione, che si confrontano sulla gestione degli spazi pubblici e sull’impatto delle nuove attività commerciali. La decisione evidenzia le sfide di conciliare sviluppo economico e tutela degli spazi destinati ai cittadini.

Con un avviso pubblico il Comune di Napoli ha aperto alla possibilità che nelle aree pedonali possano insediarsi dei mercatini privati. Una decisione che non ha fatto felici tutti. C'è chi, per esempio, ritiene che una scelta del genere privi ulteriormente di spazi vitali i cittadini che devono. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

