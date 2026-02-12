Verona questura sotto accusa | 12 agenti a processo per torture e lesioni indagini su un sistema di abusi emerso

Dodici agenti della polizia di Verona devono rispondere di accuse pesanti, tra cui torture e lesioni. Sono stati rinviati a giudizio dopo un’indagine che ha scoperto un sistema di abusi all’interno della questura. Le accuse riguardano anche irregolarità amministrative, e ora si aspetta di capire se ci saranno condanne o eventuali scagionamenti.

Questura di Verona: Dodici Agenti a Processo per Abusi, un Sistema Sotto Accusa. Dodici agenti della Polizia di Stato di Verona sono stati rinviati a giudizio per accuse che vanno dalla tortura a lesioni personali, fino a irregolarità amministrative. Il rinvio, deciso dalla giudice Arianna Busato l'11 febbraio 2026, fa seguito a un'indagine complessa che ha portato alla luce un presunto sistema di abusi all'interno della questura, con episodi risalenti tra l'estate e l'autunno del 2022. La vicenda solleva interrogativi sulla formazione, i controlli interni e la cultura del rispetto dei diritti umani all'interno delle forze dell'ordine.

