Il Napoli scende in campo sabato 28 febbraio alle 18 al Bentegodi di Verona. La squadra di Spalletti cerca punti pesanti in vista della corsa europea, mentre i tifosi attendono una vittoria che potrebbe rilanciare le ambizioni in campionato. La partita si giocherà nella 27esima giornata di Serie A.

Il Napoli giocherà al Bentegodi di Verona sabato 28 febbraio, ore 18, per la 27esima giornata di campionato. Dopo i big match contro Roma e Atalanta, gli azzurri affronteranno l’Hellas che ha un nuovo allenatore in panchina, Sammarco. All’andata (c’era ancora Zanetti) il match era finito 2-2 al Maradona. Per il quinto anno consecutivo, il Napoli non gioca durante la finale del Festival di Sanremo, che si terrà proprio quella sera a partire dalle 20:30, dunque quando il match sarà già terminato. I diversi artisti napoletani in gara (Samurai Jay, Sal Da Vinci, Lda, Aka7even) potranno dunque godersi il match prima di salire sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Verona-Napoli sabato 28 febbraio alle 18 (la finale di Sanremo è salva per il quinto anno di fila)

